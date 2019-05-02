إيران تكشف حقيقة تسرب النفط من سفينتها بميناء جدة السعودي

نفت شركة ناقلات النفط الإيرانية، اليوم الخميس، الأخبار المتعلقة بحدوث تلوث بيئي وتسريب للنفط في السفينة التي تعرضت لعطل في محركاتها، أجبرها على التوجه إلى ميناء جدة الإسلامي في البحر الأحمر.

وقال الشركة في بيان لها نشرته الوكالة الرسمية ”إيرنا“، ”إن الأخبار المتعلقة بالتلوث البيئي وتسريبات نفط من سفينة شحن إيرانية غير صحيحة“، مضيفة أن ”الناقلة الإيرانية تم نقلها إلى ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية بسبب عطل فني“.

وأضافت ”ناقلة إيرانية كانت قريبة من ميناء جدة الإسلامي عندما تعرضت لعطل فني في البحر الأحمر“، مبينة أن ”في صباح يوم الثلاثاء الماضي وحوالي الساعة 8 و 35 دقيقة بالتوقيت الإيراني، كانت إحدى السفن التابعة لأسطول الناقلات الإيرانية تتجه إلى قناة السويس عبر البحر الأحمر ، وبسبب فيضان غرفة المحرك اضطرت السفينة لمواصلة رحلتها، التي قادتها على الفور لجنة الطوارئ التابعة للشركة والتدابير اللازمة من قبل الموظفين، وكانت السفينة في وضع مستقر ولم يحدث أي ضرر لأي فرد“.

وتابعت ”يتمتع جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 26 فردًا بصحة جيدة، ومن أجل حل المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة، كانت السفينة تسترشد بها السلطات إلى ميناء جدة باعتباره أقرب ميناء آمن“.