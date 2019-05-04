إحالة وافد مصري إلى التحقيق بتهمة إهانة رجل أمن كويتي

أحالت الأجهزة الأمنية في الكويت وافدًا مصريًا إلى التحقيق، عقب تسجيل قضية بحقه من قبل رجل أمن اتهمه بإهانته أثناء تأدية عمله.

وقال مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ الكويتية، المقربة من وزارة الداخلية: إن شرطيًا سجل قضية إهانة موظف بحق وافد مصري إثر مشادة كلامية حصلت بينهما، عندما كان الشرطي يؤدي واجبه في نقطة أمنية في أحد الفنادق.

وأضاف المصدر أن الوافد المصري رد على الشرطي بالقول: ”راح اعلمك، واشيلك مثل ما شلت اللي قبلك“، مما دفع الشرطي لتسجيل قضية بحقه، موضحًا أنه تم استدعاء الوافد المصري وجارٍ التحقيق معه في القضية.

وتبذل وزارة الداخلية الكويتية جهودًا كبيرة لتعزيز هيبة رجال الأمن المسؤولين عن المخالفات العامة في الطرقات والجرائم الجنائية، إذ يعدّ الاعتداء عليهم خلال أداء عملهم الميداني أمرًا شائعًا في البلد الخليجي.