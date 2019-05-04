تلاسن خلف كواليس مقابلة المذيع الكويتي صالح الراشد ومحمد عدوية (فيديو)

تداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تلاسنًا وتوترًا بين المذيع الكويتي صالح الراشد ومدير أعمال الفنان المصري محمد عدوية خلال كواليس الحلقة التي بثت في شهر مارس الماضي.

وقال ناشطون إن التلاسن جاء بعد سؤال صالح الراشد لمحمد عدوية عن حقيقة منع والده من دخول الكويت.

وفي الفيديو يسمع مدير أعمال عدوية يقول لصالح وضيفه: ”لو سمحتوا إحنا متفقين على حجات وقايلين إن دا خط أحمر“، الأمر الذي أثار غضب المذيع فرد قائلاً: ”لحظة أنا أسأل بالطريقة اللي أبيها، واللي ما له دخل يخرج بره الأستوديو“.

وأضاف الراشد محافظًا على هدوئه رغم انفعاله قائلاً: ”أنا عصبت وقاعد أرجف هذه ثاني مرة يقف فيها التصوير، وأنا غير مرتاح، وأول مرة في حياتي أحد يوقفلي برنامج“.

فيديو| "من خلف الكواليس" ..

إيقاف البرنامج عند سؤال صالح الراشد لمحمد عدوية ..

هل صحيح والدك ممنوع من دخول #الكويت؟ pic.twitter.com/RU1Pcvnj7C — بركه (@BrkaQ8) May 3, 2019

يذكر أن محمد عدوية هو ابن النجم الشعبي الشهير أحمد عدوية الذي له قصة شهيرة وحساسة مع الكويت حيث تقول التقارير إنه تعرض لعملية إخصاء من قبل شيخ كويتي، هو طلال بن ناصر الصباح.

وبعد سنوات من الواقعة ألقت شرطة الكويت القبض على الشيخ طلال ووجهت له تهمًا متعددة، منها الاتجار في المخدرات على نطاق واسع وتشكيل عصابي، وحيازة أسلحة، وحيازة مخدرات، وغسيل أموال، وتمت إدانته وحكم عليه عام 2007 بالإعدام شنقًا، وفي عام 2008 تم تأكيد الحكم ضده، ولكنه قدم التماسًا إلى أمير البلاد للعفو عنه، لكن، لم يُرد على التماسه حتى توفي عام 2014 في السجن المركزي بالكويت.