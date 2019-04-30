لسبب مجهول.. سعودي يخترق سياج سكة حديدية بشاحنته (صور)

تمكنت شرطة منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية من القبض على مواطن أربعيني، بعد قيامه بإتلاف جزء من السياج الحديدي الخاص بحماية مسار السكة الحديدية، ومحاولة عبوره بشاحنة ما أدى إلى تعلقها بمسار السكة.

ووفق صحيفة ”صدى“ المحلية، فإن الشركة السعودية للخطوط الحديدية ”سار“ قد أعلنت تحفظها على أحد ملاك المواشي؛ بعد اعتدائه على خط السكة الحديدية في حفر الباطن، مؤكدة أنه جار إحالته للنيابة العامة.

وأظهرت عدة صور الشاحنة العالقة على سكة الحديد، فيما ذكرت ”سار“ أن عقوبة كل من يخرب أو يتلف أو يعطل المرافق العامة وممتلكات الدولة، السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة 100 ألف ريال (27,000 دولار).

وقام قائد الشاحنة بعبور خاطئ للسكة، حيث خرب السياج، وأسفر ذلك عن تعطل ووقوف شاحنته على الخط الحديدي.

ولم يتم الكشف عن الأسباب التي دفعت المواطن لاقتحام السياج ومحاولته عبور السكة.