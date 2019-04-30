ألقت طفلها من الطابق العاشر وقفزت خلفه للهروب من حريق.. شاهد ما حدث (فيديو)

أظهر مقطع فيديو صادم، لحظة مروعة، تظهر فيها سيدة يائسة تلقي بطفلها من الطابق العاشر؛ للهروب من ألسنة اللهب التي التهمت المبنى الذي تسكن فيه، قبل أن تقفز خلفه.

ولم تجد السيدة مهربًا من ألسنة الحريق الهائل الذي دمر مبناها السكني، سوى المجازفة بحياتها وحياة طفلها، والقفز من الارتفاع الشاهق في محاولة يائسة للنجاة.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، كشف الفيديو الذي تم تصويره من برج مجاور، كيف تدلت السيدة وطفلها البالغ من العمر 3 سنوات، من حافة المبنى المحترق في مقاطعة سوفيتسكي التابعة لمدينة روستوف أون في قرغيزستان.

ويبدو أن السيدة كانت تأمل أن يلتقط أحد ما الصبي أو يخفف سقوطه على الأرض، فأفلتت يده وتركته يسقط، وعلى الرغم من محاولة الناس إنقاذه باستخدام ملاءة، إلا أن سقوط الطفل العنيف مزق الملاءة ليلقى حتفه.

وبعد لحظات من وفاة الطفل، رأت والدته المسكينة المشهد المروع، وعلمت بمصير طفلها، فقفزت وراءه من النافذة لتلقى مصرعها أيضًا على الفور بعد ارتطامها بالأرض.

وصدمت هذه الحادثة الحاضرين؛ حيث قال أحد رجال الإنقاذ: ”إنه أمر مؤلم، ولكن لم يكن هناك طريقة لإنقاذه“.

وصرحت وزارة الطوارئ في قرغيزستان، أن 30 شخصًا تم إجلاؤهم بأمان من المنطقة، والتحقيق جار بشأن ملابسات حدوث الحريق.