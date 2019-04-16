فرنسا ترجح فرضية ”الحريق العرضي“ في كاتدرائية نوتردام

المصدر: ا ف ب

أعلن مدعي عام العاصمة الفرنسية باريس، يوم الثلاثاء، أن المحققين يعملون على فرضية الحريق العرضي وليس المتعمد في كارثة الحريق المدمر الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام، أمس الاثنين.

وقال ريمي هيتس للصحافيين أمام الكاتدرائية المبنية على الطراز القوطي: ”لا شيء يشير إلى أنه كان عملًا متعمدًا“.

وأضاف أن العمال في موقع الكاتدرائية يتم استجوابهم بخصوص الحريق.

وأعلن جهاز الإطفاء في باريس، صباح الثلاثاء، عن إخماد الحريق في كاتدرائية نوتردام ”بالكامل“ بعد نحو 15 ساعة على اندلاعه.

وقال المتحدث باسم الجهاز غابريال بلوس خلال مؤتمر صحافي: ”تم إخماد الحريق بشكل كامل، نحن الآن في مرحلة تقييم الوضع“.