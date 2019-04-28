وفاة عارض أزياء أثناء مشاركته في أسبوع للموضة (فيديو)

توفي عارض الأزياء، ”تاليس سواريس“، بعد أن أغمي عليه أثناء عرض أزياء للعلامة التجارية ”أوكسا“ في البرازيل خلال أسبوع الموضة في ساو باولو.
وذكرت صحيفة ”فولها برص“ البرازيلية، أن سواريس تعثر في ربط حذائه قبل سقوطه أرضًا، وسرعان ما بدأت تخرج الرغاوى من فمه فور سقوطه. وقام الإسعاف بنقله إلى المستشفى وسط رعب المتفرجين، قبل أن يعلن عن وفاته.
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في حادثة مأساوية، تعرّض عارض أزياء لوعكة صحية مفاجأة، ما أدى إلى سقوطه على منصة العرض بعدما شعر بالإعياء، خلال أسبوع الموضة في #ساو_باولو بالبرازيل. وأظهر مقطع فيديو نشر على موقع "دايلي ميل" البريطاني، تاليس كوتا (26 عاما) يفقد وعيه ويتعثّر برباط حذائه، ليسارع عناصر الإنقاذ لتقديم المساعدة وإسعافه على الفور. ولم تعرف الأسباب التي أدت إلى وفاته. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #البرازيل #عرض_ازياء #أسبوع_الموضة #فاشن #مكياج #جمال #أزياء #موضة #fashion #fashion_week #brazil #beauty #video #news #died #accident #حوادث #موت
واعتقد المتفرجون في بادئ الأمر، أن السقوط جزء من عرض للأزياء، ولكن أصابهم الذعر عند صعود الطاقم الطبي إلى المسرح.
ونشر منظمو أسبوع الموضة على ”إنستغرام“ صورة لعارض الأزياء مع كتابة ”الحياة مجرد منصة ونحن نمر عليها، ونحن في غاية الحزن لوفاتك“.