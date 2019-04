وفاة عارض أزياء أثناء مشاركته في أسبوع للموضة (فيديو)

View this post on Instagram

في حادثة مأساوية، تعرّض عارض أزياء لوعكة صحية مفاجأة، ما أدى إلى سقوطه على منصة العرض بعدما شعر بالإعياء، خلال أسبوع الموضة في #ساو_باولو بالبرازيل. وأظهر مقطع فيديو نشر على موقع "دايلي ميل" البريطاني، تاليس كوتا (26 عاما) يفقد وعيه ويتعثّر برباط حذائه، ليسارع عناصر الإنقاذ لتقديم المساعدة وإسعافه على الفور. ولم تعرف الأسباب التي أدت إلى وفاته.