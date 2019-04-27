حادث مروع.. وفاة 12 عاملة تونسية في قطاع الزراعة وإصابة 20 آخرين

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، عن وفاة 12 عاملة وإصابة 20 شخصًا في مجال الزراعة، وذلك في حادث مروري وقع بمنطقة ”الشارع“ التابعة لمحافظة ”سيدي بوزيد“، وسط تونس.

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر عنها اليوم السبت ، أنّ حادثًا مروريًا أليمًا وقع قرب مفترق الطريق الوطنية، تمثّل في اصطدام شاحنتي نقل خفيفتين، إحداهما معدّة لنقل الدواجن، والأخرى كانت تقلّ عاملات في قطاع الزراعة.

وأضافت أنّ أسباب الحادث تمثلت في فقدان سائق الشاحنة السيطرة عليها ما أدى إلى اصطدامها بالشاحنة الثانية، مشيرة إلى أنّ وحدات الحماية المدنيّة ومصالح الصحّة العموميّة بالمنطقة، تدخّلت وتولت نقل الجرحى إلى مستشفيات السبالة وسيدي بوزيد.

يشار إلى أن تونس تشهد عددًا متزايدًا من حوادث مرورية تذهب ضحيتها العاملات في قطاع الفلاحة والزراعة.