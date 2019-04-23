تونس تعلن مقتل إرهابي قرب الحدود الجزائرية

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، مساء الثلاثاء، عن مصرع ”إرهابي“ في محافظة الكاف، شمال غربي البلاد، وذلك في إطار عملية عسكرية استباقية، أطلقها الجيش التونسي، عقب معلومات عن تحركات لعناصر مسلحة بالمنطقة المتاخمة للحدود مع الجزائر.

و قالت وزارة الدفاع التونسية، في بيان لها، انه لم يتم بعد تحديد هوية الإرهابي الذي تم القضاء عليه، مشيرة إلى أنه كان بحوزته سلاح من نوع كلاشنيكوف ومتفجرات .

و أكد البيان أن العملية العسكرية لا تزال متواصلة، بينما أعلن الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، أنّ القوات المسلّحة مازالت تتعقّب الإرهابيين في منطقة سركونة التابعة لمعتمدية نبر بمحافظة الكاف.

و أوضح الجبابلي أن عملية أمنية جارية حاليا في أحد الجبال المحيطة بمدينة الكاف، وأنه يجري تبادل لإطلاق النار بين وحدات من الحرس والجيش الوطنيين وعناصر إرهابية.

و منذ عام 2014، تنشط الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش في الجبال الحدودية والغابات الواقعة على الحدود مع الجزائر، ورغم تراجع نفوذها بعد الضربات الأمنية التي تلقتها ومقتل أغلب قياداتها، إلا أن تهديداتها لا تزال قائمة، حيث تشنّ عناصرها المسلحة من حين لآخر عمليات مداهمة وخطف في المناطق السكنية القريبة من الجبال، وتدخل في مواجهات مع قوات الأمن التونسية.