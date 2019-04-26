فتاة الطائف تكشف هوية حارق سيارتها (فيديو)

نفت مالكة المركبة التي تم حرقها في الطائف أن يكون شقيقها هو من أقدم على حرق المركبة، مؤكدة أنها لا تعرف دوافع الشخص الذي أقدم على حرق مركبتها.

وقالت أميرة في مداخلة تلفزيونية عبر برنامج ”يا هلا“ الذي يعرض على قناة ”روتانا“ خليجية“ ويقدمه الإعلامي السعودي مفرح الشقيقي، إنها ”تفاجأت بشقيقتها توقظها في منتصف الليل، وتخبرها بأن هناك شخصًا يحرق سيارتها، فقامت على الفور بإبلاغ مركز شرطة الفيصلي“.

في مشهد اعتداء صادم.. شاب يحرق سيارة امرأة في الطائف#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/J6wtCnDtUT — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 26, 2019

وأضافت مالكة المركبة أنه ”لا يوجد أي تهديدات أو عداوات مع هذا الشخص قبل ذلك“، لافتة إلى أنه ”هددها قبل يومين فقط من الحادث حيث انتظرها وقال والله لأربيكي“، نافية في الوقت ذاته ”أن يكون حارق المركبة شقيقها“، موضحة أنه ”ابن عمها“، لافتة إلى أنها ”تلقت طلبًا منه بأنه سيعتذر لها مقابل أن تتنازل عن القضية، إلا أنها لم ترد حتى يتم استشارة المحامي الخاص بها“.

وألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على الشخص الذي أقدم على حرق المركبة وهي متوقفة بأحد أحياء الطائف، وفق ما صرح به المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة.