القبض على حارق مركبة مواطنة في الطائف

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على شخص أقدم على حرق مركبة مواطنة وهي متوقفة بأحد أحياء الطائف، وفق ما صرح به المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة.

وحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، قال المتحدث: إن ”التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية الجاني، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، والقبض عليه بمحافظة جدة التي فرّ إليها فور ارتكابه الجريمة، وجرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظامية بحقه“.

وكانت شرطة محافظة الطائف تلقت، الخميس الماضي، بلاغًا عن تعرض مركبة مواطنة للحرق عمدًا، وذلك بقيام شخص مجهول برشّ مادة بترولية على المركبة، وهي متوقفة بأحد أحياء محافظة الطائف، وإشعال النار فيها؛ مما نتج عنه احتراقها بالكامل.