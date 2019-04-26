في يوم واحد.. انتحار 3 مصريات ووفاة والدة إحداهن بسكتة قلبية

انتحرت 3 فتيات مصريات، هن شقيقتان وابنة خالتهما، في حادث مأساوي، لتلحق بهن والدة إحداهن بسكتة قلبية أودت بحياتها في شمال البلاد.

وأفادت تحريات الجهات الأمنية في شمال مصر بأن الفتاة (إ.م.ف) البالغة من العمر 17 عامًا وابنة خالتها (د.س.ع) البالغة من العمر 15 عامًا أقدمتا على الانتحار بالحبة السامة، لمرورهما بأزمة نفسية سيئة.

وبعلم والدة إحداهما أصيبت بأزمة قلبية توفيت على إثرها بعد نقلها لمستشفى كفر الدوار، وفور علم الأخت الصغرى لإحدى الفتاتين بوفاة شقيقتها ووالدتها أقدمت على الانتحار بإلقاء نفسها من شرفة المنزل.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بوصول جثتين هامدتين بمستشفى كفر الدوار (شمال البلاد) لتناولهما حبوب حفظ الغلال، ما أدى إلى توقف عضلة القلب في الحال ووفاتهما.

وبعلم الأم بنبأ انتحار ابنتها وابنة أختها أصيبت بحالة هستيرية، ونوبة قلبية نقلت على أثرها إلى المستشفى، ولكنها فارقت الحياة، نتيجة حزنها على ابنتها وابنة شقيقتها اللتين لم تتجاوز أعمارهما العشرين عامًا، بعدما نفت وجود شبهة جنائية عن الحادث.

ولحقت بهما الشقيقة الصغرى للضحية الأولى التي لم يتجاوز عمرها 11 عامًا، إذ قامت بالقفز من شرفة المنزل، للتخلص من حياتها، بعدما وجدت نفسها وحيدة.