زلزال شدته 6.5 درجة يهز جنوب الفلبين (فيديو)

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالاً شدته 6.5 درجة ضرب #جزيرة_سامار في #الفلبين اليوم الثلاثاء. ولم ترد بعد تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عمليات إخلاء تقوم بها السلطات لسكان المنطقة التي ضربها الزلزال.