زلزال شدته 6.5 درجة يهز جنوب الفلبين (فيديو)

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالاً شدته 6.5 درجة ضرب جزيرة سامار في الفلبين اليوم الثلاثاء.

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عمليات إخلاء تقوم بها السلطات لسكان المنطقة التي ضربها الزلزال.