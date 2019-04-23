زلزال شدته 6.5 درجة يهز جنوب الفلبين (فيديو)

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالاً شدته 6.5 درجة ضرب جزيرة سامار في الفلبين اليوم الثلاثاء.
ولم ترد بعد تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عمليات إخلاء تقوم بها السلطات لسكان المنطقة التي ضربها الزلزال.
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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالاً شدته 6.5 درجة ضرب #جزيرة_سامار في #الفلبين اليوم الثلاثاء. ولم ترد بعد تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عمليات إخلاء تقوم بها السلطات لسكان المنطقة التي ضربها الزلزال. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #زلزال #فيديو #كوارث_طبيعية #philippines #earthquake #manila #samar #samarearthquake
بالفيديو: عمليات الاخلاء في تاكلوبان الان بسبب زلزال قوي 6.6 ضرب مدينة سومر pic.twitter.com/otybCIwWJ5
— نادي محبي الفلبين (@arab2ph) April 23, 2019