مقتل 8 أشخاص إثر زلزال في الفلبين (فيديو)

لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص مصرعهم عندما ضرب زلزال قوته 6.1 درجة جزيرة لوزان الرئيسية في الفلبين يوم الإثنين، وسط مخاوف من محاصرة العشرات في حطام مبنى تجاري منهار.

ووقع الزلزال على بعد 60 كيلومترًا شمال غربي العاصمة مانيلا، مما أدى إلى عرقلة النقل الجوي والبري وخطوط السكك الحديدية وألحق أضرارًا بالمباني والبنية التحتية، حيث كان إقليم بامبانجا الأكثر تضررًا.

وقالت ليليا بينيدا حاكمة الإقليم: إن 8 أشخاص قتلوا وأصيب نحو 20 آخرين، مشيرة إلى أن رجال الإنقاذ يستخدمون المعدات الثقيلة والكلاب المدربة للبحث عن أشخاص محاصرين بعد انهيار مبنى من أربعة طوابق.

وأوضحت بأنه ”يمكن سماعهم وهم يصرخون من الألم… لن يكون من السهل إنقاذهم“.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وسلطات رصد الزلازل في الفلبين ذكرت بادئ الأمر أن قوة الزلزال 6.3 درجة، لكن جرى تخفيض القوة بعد ذلك إلى 6.1 درجة.