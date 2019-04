مقتل 8 أشخاص إثر زلزال في الفلبين (فيديو)

View this post on Instagram

تظهر لقطات تم تصويرها لحظة الزلزال الذي ضرب #الفلبين قبل ساعات، بركة سباحة فوق فندق في العاصمة مانيلا وقد تناثرت الماء منها جرّاء الهزات القوية