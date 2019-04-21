مقتل 3 من الشرطة خلال مداهمة منزل في سريلانكا

أعلن وزير الدولة لشؤون الدفاع في سريلانكا، عن سقوط ثلاثة قتلى من الشرطة اليوم الأحد خلال مداهمة منزل في العاصمة كولومبو، على خلفية الهجمات التي شهدتها البلاد صباح اليوم‎.

وخلال المداهمة تم إلقاء القبض على 7 أشخاص وفقًا لوسائل إعلام محلية في سريلانكا.

وكانت قد أعلنت الشرطة السريلانكية، اليوم الأحد، أن انتحاريًا قتل ثلاثة شرطيين عندما فجر نفسه في مبنى بالضاحية الشمالية للعاصمة كولومبو.

والانفجار الذي وقع بعيد ظهر الأحد في أوروغوجداواتا الثامن الذي يضرب الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا.

وضربت اعتداءات كنائس وفنادق يوم عيد الفصح الكاثوليكي في العاصمة كولومبو ومدينتين أخريين في الجزيرة السياحية الواقعة في جنوب آسيا، ما أسفر عن سقوط المئات بين قتيل وجريح.