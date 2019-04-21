سريلانكا تعتقل 7 مشتبه بهم في الهجمات ”الإرهابية“

أعلنت مصادر أمنية في سريلانكا، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 7 أشخاص من المشتبه بهم في الهجمات ”الإرهابية“ التي هزت العاصمة ”كولومبو“ ومناطق أخرى قريبة، وأسفرت حتى الآن في حصيلة أولية عن مقتل أكثر من أكثر من 200 شخص شخصًا وإصابة 405 بجراح متفاوتة.

وسبق ذلك أن أعلنت حكومة سريلانكا، الأحد، فرض حظر تجوال مؤقت بأثر فوري، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل؛ على خلفية سلسلة الهجمات التي هزت البلاد.

جاء ذلك بعد أن ضربت 8 انفجارات عددًا من الكنائس والفنادق الكبرى في العاصمة السريلانكية ومدن أخرى.

وندد رئيس الوزراء رانيل ويكريسيمينغي في حسابه على تويتر بما وصفها بـ ”الهجمات الجبانة“، التي وقعت صباح الأحد، داعيًا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني في مقره، في وقت لاحق اليوم.

وقال في تغريدة له عبر ”تويتر اليوم: ”أدين بشدة الهجمات الجبانة على شعبنا اليوم. أدعو كل المواطنين في سريلانكا إلى البقاء موحدين وأقوياء خلال هذه المحنة المأساوية“.

وأضاف رئيس الوزراء: ”أرجوكم تجنبوا نشر التقارير غير المؤكدة والتكهنات. الحكومة تتخذ خطوات فورية لاحتواء الموقف“.