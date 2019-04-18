أردني يطعن شقيقته حتى الموت ويسلم نفسه

أقدم شاب أردني على طعن شقيقته حتى الموت إثر خلافات بينهما، قبل أن يسلم نفسه لمديرية شرطة لواء الرصيفة التابعة للعاصمة الأردنية عمّان.

وقال بيان لمديرية الأمن العام، نشرته وسائل إعلام محلية اليوم الخميس، إن شخصًا قام صباح اليوم بتسليم نفسه لمديرية شرطة لواء الرصيفة بعد قيامه بقتل شقيقته، إثر خلافات فيما بينهما.

وأضاف بيان المديرية أنه تم التحرك لمنزل ذلك الشخص من قبل المركز الأمني والبحث الجنائي وعثر على جثة الضحية، وقد تعرضت للطعن بوساطة سكين.

وأشارت المديرية إلى أنه تم إبلاغ المدعي العام والطبيب الشرعي لمعاينة الجثة، وما زال التحقيق جاريًا.