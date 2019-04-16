مصر.. السجن 5 سنوات للسائق المتسبب بموت مساعد وزير الدفاع اليمني

قضت محكمة مصرية ، اليوم الثلاثاء، بحبس السائق المتسبب بحادث مصرع اللواء ركن عبدالله عبدالقادر العمودي، مساعد وزير الدفاع اليمني للموارد البشرية، 5 سنوات، إضافة إلى دفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه مصري، حيث وُجهت له تهمة القتل الخطأ.

وكانت التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية، حول مصرع اللواء العمودي، مساعد وزير الدفاع اليمني في القاهرة، آذار/مارس الماضي، قد أكدت أن الوفاة بسبب حادث سيارة، حيث استمع رجال المباحث لأقوال السائق في قسم شرطة الطالبية في الجيزة.

وقال السائق إنه لدى رجوعه إلى الخلف للدوران في طريقه إلى مستودع أسطوانات بوتاغاز في شارع كعبيش، لم يلحظ وقوف أي شخص في الخلف، ليفاجأ بوفاة شخص بعد اصطدامه به، مشيرًا إلى أن أسطوانات البوتاغاز المحملة على السيارة حالت دون رؤية الأشخاص.

وتوصلت التحريات الأولية التي أجريت من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية إلى أنه أثناء تواجد اللواء ”العمودي“ في شارع كعبيش – محل سكنه- لشراء بعض احتياجات المنزل، صدمته سيارة ربع نقل محملة بإسطوانات بوتاغاز بالخطأ.

وحاول الأهالي إنقاذ المستشار، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، بينما تتبع رجال الشرطة خط سير السائق، وأمكن ضبطه لدى وقوفه بمحيط مستودع قريب من موقع الحادث.

وكشفت المعاينة أن السائق كان بصدد الدوران بالسيارة، ولدى رجوعه للخلف صدم المتوفَّى، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، حيث لا يوجد أي شبهة جنائية في الحادث وفقًا لكافة التقارير والتحقيقات الأولية من قبل الجهات المعنية.