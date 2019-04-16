”فقيه“ مسن ينتحر شنقًا في ظروف غامضة

أقدم فقيه يعمل في أحد المساجد في المغرب، على وضع حد لحياته شنقًا في باحة قرب مسجد، وفق موقع ”هسبرس“ المحلي.

ودأب الفقيه البالغ من العمر 69 عامًا ولديه 3 أبناء، وعثر عليه جثة هامدة، على العمل بمسجد ”أولاد سالم“ في منطقة بني حسان، بنظام الشرط، لمدة تزيد عن 40 عامًا.

ولم تحسم التحقيقات بعد أسباب انتحار الفقيه، لكنها رجحت أن تكون خلافات بينه وبين مؤسسة العمل حول نظام الشرط، خاصة أنه كان على مشارف التقاعد.

ونظام الشرط، أحد أنظمة العمل المعتمدة في المغرب، حيث يقوم الشخص تحت هذا النظام بالعمل ضمن عدة تخصصات في المجال المحدد له، وقت الحاجة إليه.