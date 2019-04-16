أب ”يرهن“ ابنته في مطعم مقابل وجبة (فيديو وصور)

تصرف أب في جنوب الصين بطريقة غريبة بعد أن قرر ”رهن“ ابنته، البالغة عامين فقط من العمر، في مطعم، لأنه لا يملك ما يكفي من المال لدفع ثمن وجبة.

ووفق ما نقلته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية عن وسائل إعلام صينية، فإن الرجل الذي كان يتناول وجبة معكرونة أدرك أنه بقي من ثمن الوجبة مبلغًا أقل من ربع دولار، فغادر المطعم مخلفًا وراءَه ابنته الصغيرة، بحجة أنه يريد جلب باقي المبلغ.

وأظهرت كاميرات مراقبة، الطفلة وهي تحاول اللحاق بالأب، الذي رفض خروجها معه، وتركها وهي تبكي، مبلغًا مالك المطعم أنه ”سيسترد“ طفلته حالما يحصل على المبلغ.

وقال الأب لأحد العاملين في المطعم ”إنه سيترك ابنته رهنًا، وسيعود في اليوم التالي ومعه بقية ثمن الوجبة“.

وحاول مالك المطعم اللحاق بالأب، لكنه كان اختفى، ثم قدم للطفلة زجاجة من حليب الصويا كي تهدأ.

ولاحقًا، اتصل مالك المطعم بالشرطة بعد فشله بالعثور على الأب في أي مكان، وظنًا منه أن الرجل ربما يكون اختطفها ثم تخلى عنها.

وبعد بضع ساعات، عاد الأب وبحوزته المبلغ المالي البسيط، ليسترد ابنته، مبرّرًا تأخره أنه اضطر إلى شحن ”السكوتر“ الخاص به، قبل عودته.

لكنه فوجئ بتواجد الشرطة في المكان، والتي وبَّخته بشدة على تصرفه؛ ما دفعه للتعبير عن ندمه.