”أبل“ تجهز لتصنيع ”آيفون“ في الهند بدلًا من الصين

كشف تقرير جديد نشره موقع ”ذا إيكونوميك“ تايمز الهندي، عن استعداد شركة فوكسكون، المسؤولة عن تصنيع هواتف آيفون، لبدء تصنيع أجهزة هواتف آيفون اكس في الهند، بمصنعها شيناي في شرق الهند، وذلك في إطار خطتها لتوسيع وتنويع أماكن مصانعها خارج الصين، استعدادًا لمرحلة الإنتاج الواسع على مستوى هواتف آيفون.

ويأتي التقرير الجديد ليثبت نية فوكسكون القوية للخروج من حدود الصين بمصانعها لتتوسع في الهند، خاصة مع استثمارها 356 مليون دولار لتوسيع انتشار مصانعها داخل الحدود الهندية خلال الأشهر الماضية، وذلك على أمل أن تكون أرض الفيل الهندي بمثابة المقر الجديد لتصنيع موبايلات آيفون خلال الفترة المقبلة.

وتأتي خطة العملاق التايواني الجديدة بمثابة رد فعل لاحتدام النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وشركاتها والتنين الصيني، إذ تسعى خطة فوكسكون إلى خلق 25000 فرصة عمل جديدة في مصانعها داخل الهند، بحيث تتجنب الضرائب المطردة التي تفرضها الولايات المتحدة على الشركات العاملة داخل الصين؛ ما يتسبب في رفع تكاليف الإنتاج وبالتالي رفع أسعار تلك المنتجات بوصولها إلى الأسواق.

وكانت لأبل تجربة سابقة مع تصنيع هواتف آيفون داخل الهند مع شركة ويسترون، والتي صنعت هواتف آيفون SE وآيفون 6s، وستتمكن أبل من خلال خطوة فوكسكون الجديدة من تحقيق شرط العمل داخل الأراضي الهندية، وهو أن تكون العمالة داخل مصانع الشركة هندية بنسبة 30%، بحيث تتمكن أبل بذلك من فتح متاجر رسمية لها داخل الهند.