بالفيديو.. إنقاذ طفل سقط في بئر عمقها 100 قدم

بعد الكثير من المعاناة والقلق، وفي لحظة تنفس فيها الجميع الصعداء، نجح فريق إنقاذ بسحب طفل هندي بعد سقوطه في بئر بعمق 100 قدم.

كان الطفل براديب، البالغ من العمر خمسة أعوام، قد سقط في البئر أثناء جمعه للفاكهة من إحدى الأشجار بمكان قريب من قريته في مدينة ماثورا الهندية، وفقا لما نشره موقع ”دايلي ميل“ البريطاني، وكان برفقة أصدقائه الذين أبلغوا عائلته بالحادث على الفور.

وطلبت الأسرة النجدة من السلطات المحلية، وتم إرسال فريق من القوة الوطنية الهندية لمواجهة الكوارث إلى موقع الحادث، وقدم الفريق الطبي إمدادات من الأكسجين للطفل المحتجز بقاع البئر، إضافة إلى كاميرا تأكدوا من خلالها أن الطفل لم يغب عن الوعي ويستجيب لتعليماتهم، واستخدم فريق الإنقاذ حبلاً لسحب الطفل بعد مرور تسع ساعات على سقوطه بالبئر.

وصرح أنيل كومار سينج، مساعد قائد القوة الوطنية الهندية لمواجهة الكوارث، أن عملية الإنقاذ استغرقت ساعتين كاملتين.

وقال رئيس الفريق الطبي، شير سينج، إن الطفل براديب بصحة جيدة، لكنه سيبقى تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة قبل أن يعود لمنزله.