انقلاب سيارة مرافقي أمير سعودي في المجاردة (صور)

أصيب طاقم مرافق لإحدى مركبات أمير منطقة عسير السعودية، أمس الأحد، بإصابات تراوحت بين كسور وإصابات خفيفة، نقلوا على إثرها للمستشفى، وذلك بعد انقلاب المركبة بهم.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن مركبة من نوع ”جي إم سي“، تضم 3 من الفريق المرافق لأمير عسير، الأمير تركي بن طلال، أثناء زيارته محافظة المجاردة أمس الأحد، تعرضت للانقلاب في إحدى القرى بمدخل المجاردة.

ونقل المصابون للمستشفى، حيث أصيب أحدهم بكسور، فيما أصيب الآخران بإصابات طفيفة.

وكانت محافظة المجاردة قد استقبلت منذ صباح أمس أمير منطقة عسير في زيارة، التقى فيها بالمركز الحضاري رؤساء الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس البلدي والمحلي، ثم ممثلي شباب وشابات المحافظة، ورجال وسيدات الأعمال، ورواد ورائدات الأعمال.

ثم انتقل الجميع لإحدى القاعات لتناول الغداء ولقاء المشايخ، وختمها باستقبالات المواطنين والشكاوى في مبنى المحافظة، التي استمرت منذ الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.