مصر.. مصادر قضائية توضح حقيقة ما تردد بشأن أسباب سقوط طائرة ”شارل ديغول“ 2016‎

كشفت مصادر قضائية في مصر حقيقة ما تداولته بعض المواقع الصحفية الأجنبية، بشأن حادث سقوط طائرة مصر للطيران الرحلة رقم 804 القادمة من مطار شارل ديغول في باريس إلى مطار القاهرة الدولين بتاريخ 19 مايو/ أيار 2016.

وقالت المصادر المكلفة بإجراء التحقيقات في القضية: إن ما تردد مؤخرًا بشأن سقوط الطائرة نتيجة أمور فنية تخص الطائرة هي معلومات لم تصدر عن جهة قضائية رسمية لدولة فرنسا.

وأكدت المصادر أن تلك المعلومات يشوبها كثير من المغالطات لما تضمنته من أمور تخالف ما أعلنت عنه النيابة العامة المصرية بتحقيقاتها السابقة، باعتبار أنه قد ثبت بتقرير الطب الشرعي المصري، ومن خلال الفحص الذي أجراه للأشلاء التي تم انتشالها بمعرفة مجموعة عمل مصرية فرنسية، العثور على بقايا مواد متفجرة بأشلاء الضحايا، وبعض المواد المعدنية والبلاستيكية والصلبة من حطام الطائرة، والملتصقة بتلك الأشلاء المعثور عليها.

وذكرت المصادر أن النيابة العامة المصرية قد سبق لها وأعلنت أن عملية انتشال وفحص أشلاء الضحايا والأجزاء المعثور عليها من الطائرة تمت بمعرفة الطب الشرعي المصري، بمشاركة ممثلين من الجانب الفرنسي، وأن ما جاء ببعض المواقع الصحفية الأجنبية محاولة يائسة للابتعاد عن حقيقة أن وقوع الحادث كان إثر عمل مدبر.