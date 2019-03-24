اعتقال رجل بسبب اغتصابه قطة (صور)‎

ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على رجل بتهمة اغتصاب قطته، إثر بلاغ من أحد الجيران يفيد أن قطة الجار المتهم لا تتوقف عن الصراخ.

ووجدت الشرطة بعد أن اقتحمت المنزل الواقع في ولاية اريزونا، القطة منهكة وملفوفة بمنشفة داخل الحمام، حيثُ كان المتهم ويُدعى ”مايكل نافاج“ عاريًا قربها، مدعيًا بأنه كان يستحم مع قطته.

ونفى المتهم نافاج، البالغ من العمر 40 عامًا، ممارسة الجنس مع القطة، إلا أن تقريرًا طبيًا أظهر تمزقًا وجروحًا في مؤخرة القطة، وفقًا لما قالتهُ وسائل إعلام أمريكية.

ووجهت الشرطة للرجل، تهم الوحشية وممارسة القسوة ضد حيوان، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بتزوير الأموال وحيازة مخدرات، بحسب الإعلام المحلي، الذي قال إن المحكمة أفرجت عن المتهم بكفالة، وحددت فاتح شهر نيسان/أيربل المقبل، موعدًا لمحاكته.