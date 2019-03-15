تونس.. لجنة التحقيق تكشف عن وفاة 15 رضيعًا بتعفّن جرثومي (فيديو)

أكّدت لجنة التحقيق في حادثة وفاة عدد من الرُّضع في مستشفى حكومي بالعاصمة تونس، أنّ 15 رضيعًا توفوا بسبب تعفّن جرثومي، في حين مات 7 آخرون بأسباب مختلفة.

وأكّد رئيس لجنة التحقيق، محمد الدوعاجي، أن العدد النهائي للجثث إلى غاية اليوم بلغ 22 جثة، مشيرًا إلى أن إحصاء عدد الوفيات انطلق يوم 4 آذار/مارس 2019، وأُغلق يوم 15 من الشهر ذاته.

وشدّد رئيس اللجنة، التي شكّلتها الحكومة التونسية بعد موجة غضب عارم في الشارع التونسي، خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة، أن ما يتم ترويجه من وفاة أكثر من 20 طفلًا بسبب التعفن الجرثومي لا أساس له من الصحة.

وتسبّبت حادثة وفاة الرُّضع في إرباك للحكومة التونسية التي تواجه موجة غضب متصاعدة، دفعت البرلمان التونسي إلى استدعاء رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، لمساءلته عن الواقعة التي هزّت الرأي العام، وسط دعوات متصاعدة إلى استقالته.

وفجّرت واقعة الوفاة غضب الشارع التونسي، خصوصًا مع تسليم العائلات جثامين أبنائهم في صناديق وسط اتهامات لوزارة الصحة بالإهمال والتقصير، بينما تحدثت أنباء عن حقن الرضع بأمصال منتهية الصلاحية، وعن إمكانية ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 20 رضيعًا.

وأكّد الاتحاد العام التونسي للشغل على وجوب اعتماد الشفافية والمصارحة والوضوح في التحقيقات الجارية، والإسراع بكشف كل ملابسات ما سمّاها بـ“الكارثة“ التي اعتبرها الأولى من نوعها في تونس.

وطالبت أكبر منظمة نقابية في البلاد، في بيان لها، بـ“تقديم الحقيقة للشّعب سواء أكانت تقصيرًا أم خطأ طبّيًا أم عملًا إجراميًا، وعدم التردد في تحميل المسؤوليات أو في اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يكشف عنه التحقيق“.