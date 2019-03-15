الكويت.. هبوط اضطراري لطائرة تركية بسبب وفاة راكبة على متنها

تسببت وفاة راكبة في إحدى الطائرات التركية بهبوط اضطراري للطائرة في الكويت، قبل وصولها لوجهتها إلى إسطنبول.

ووفقًا لحسابات إخبارية كويتية، فإن ”الطائرة كانت متجهة من مطار أبو ظبي إلى إسطنبول قبل أن تهبط اضطراريًا في مطار الكويت الدولي نتيجة وفاة راكبة فنلندية كانت على متنها“.

وعقب هبوط الطائرة توجه رجال الأدلة الجنائية إلى الطائرة وقاموا برفع الجثة.

هبوط اضطراري في مطار الكويت الدولي لطائرة تركية بعد وفاة راكبة فنلندية من مواليد 1946 على متن الرحلة التي أقلعت من أبوظبي والمتجهة إلى اسطنبول وتوجه رجال الأدلة الجنائية الى الطائرة وقاموا برفع الجثة. pic.twitter.com/TJGaRceZTf — المجلس (@Almajlliss) March 15, 2019

ولا تعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها في عالم الطيران، حيث شهد مطار الكويت سابقًا هبوطًا اضطراريًا لطائرات من عدة دول، منها هبوط طائرة إيرانية قبل أشهر في مطار الكويت بسبب تدهور صحة أحد الركاب، إضافة إلى هبوط طائرة شحن إماراتية قبل عام ونصف العام بسبب وفاة قائدها.