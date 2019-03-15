الكويت.. هبوط اضطراري لطائرة تركية بسبب وفاة راكبة على متنها

الكويت.. هبوط اضطراري لطائرة تركية بسبب وفاة راكبة على متنها

المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

تسببت وفاة راكبة في إحدى الطائرات التركية بهبوط اضطراري للطائرة في الكويت، قبل وصولها لوجهتها إلى إسطنبول.

ووفقًا لحسابات إخبارية كويتية، فإن ”الطائرة كانت متجهة من مطار أبو ظبي إلى إسطنبول قبل أن تهبط اضطراريًا في مطار الكويت الدولي نتيجة وفاة راكبة فنلندية كانت على متنها“.

وعقب هبوط الطائرة توجه رجال الأدلة الجنائية إلى الطائرة وقاموا برفع الجثة.

ولا تعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها في عالم الطيران، حيث شهد مطار الكويت سابقًا هبوطًا اضطراريًا لطائرات من عدة دول، منها هبوط طائرة إيرانية قبل أشهر في مطار الكويت بسبب تدهور صحة أحد الركاب، إضافة إلى هبوط طائرة شحن إماراتية قبل عام ونصف العام بسبب وفاة قائدها.

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