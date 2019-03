منتخب بنغلاديش للكريكيت ينجو من هجوم نيوزيلندا 

تمكن منتخب بنغلاديش للكريكيت، اليوم الجمعة، من النجاة من هجوم نفذه مسلحون على مسجد بمدينة كرايست تشيريش في نيوزيلندا.

والهجوم هو أحد هجومين استهدفا مسجدين بالمدينة وأسفرا عن سقوط نحو 50 قتيلًا وعشرات المصابين، في حادثة هي الأسوأ من نوعها في تاريخ نيوزيلندا.

وبحسب وكالة اسوشيتد برس: ”كانت حافلة الفريق متوجهة نحو المسجد لأداء صلاة الجمعة، عندما وقع الهجوم الإرهابي“.

وقال اللاعب في الفريق، تميم إقبال، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: ”الفريق نجا من الهجوم الإرهابي، وكانت التجربة مخيفة.. الرجاء ادعو لنا“.

Entire team got saved from active shooters!!! Frightening experience and please keep us in your prayers #christchurchMosqueAttack

— Tamim Iqbal Khan (@TamimOfficial28) March 15, 2019