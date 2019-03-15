مقتل عدد من المصلين في إطلاق نار استهدف مسجدين بنيوزيلاندا

قتل عدد من الأشخاص حين فتح مسلح النار على المصلين في مسجدين بمدينة ”كرايست تشيرش“ في نيوزيلندا، اليوم الجمعة.

وقال شهود لوسائل الإعلام إن رجلا يرتدي ملابس مموهة تشبه ملابس الجيش، ويحمل بندقية آلية، أخذ يطلق النار عشوائيًا على الناس في مسجد النور.

وأكدت الشرطة أنها تحتجز شخصًا، لكنها ليست واثقة من عدم وجود شركاء له.

وقال مفوض شرطة نيوزيلندا مايك بوش: ”على حد علمنا“ سقط القتلى في مسجدين.

ونصحت الشرطة المقيمين في وسط المدينة بالبقاء في منازلهم.

ونقلت إذاعة نيوزيلندا عن شاهد داخل المسجد قوله إنه سمع دوي أعيرة نارية، وإن 4 أشخاص على الأقل يرقدون على الأرض ”وهناك دماء في كل مكان“.