في حادث جديد.. قطار يدهس رجلًا وامرأة في محطة مصر  (صور)

شهدت محطة مصر بالقاهرة، حادثًا جديدًا، بعدما دهس قطار رجلًا وامرأة، ما أسفر عن إصابتهما بجروح بالغة، وذلك أثناء عبورهما شريط القطار، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال شهود عيان، إنّ رجلًا وامرأة كانا في طريقهما لعبور شريط السكة الحديد من رصيف 9 إلى رصيف 10 لاستقلال القطار المتجه إلى محافظة أسيوط، وتزامن عبورهما بمرور قطار على رصيف 9، ما أدى إلى اصطدامه بهما، ما تسبب في قطع الساق اليسرى للرجل وإلحاق إصابات بالغة بالسيدة وتم نقلهما على الفور للمستشفى بسيارة الإسعاف.

وشهدت مصر حادثًا مأساويًا منذ أيام حين استيقظ مواطنوها على ألسنة لهب مصدرها اصطدام جرار برصيف محطة قطار رمسيس، وأسفر الحادث عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، وعلى إثره قرر النائب العام المصري حبس 6 متهمين، من بينهم سائق الجرار.

كان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل الجديد بدأ أولى جولاته أول أمس عقب تعيينه، بتفقد محطة مصر وأرصفة القطارات وتفقد أحد القطارات العادية على الرصيف.