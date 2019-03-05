حبس 5 متهمين جدد بحادث ”جرار محطة مصر“

أمر النائب العام المصري، نبيل أحمد صادق، بحبس 5 متهمين جدد من العاملين في هيئة السكك الحديدية على ذمة التحقيقات بحادث جرار محطة مصر في العاصمة القاهرة.

وذكر بيان صادر عن النائب العام، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تقرر حبس كل من مدير تشغيل القطارات في محطة مصر، وناظر حوش أبو غاطس، وملاحظ مناورة أبو غاطس، واثنين من ملاحظي تشغيل قطارات أبو غاطس.

وجاء البيان في إطار المعلومات الجديدة للنيابة العامة التي أسفرت عنها التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية رقم 518 لسنة 2019، والمتعلقة بحادث الجرار في محطة سكك حديد مصر في ميدان ”رمسيس“.

وكانت النيابة العامة قد أجرت فحصًا شاملًا لمنظومة العمل داخل الهيئة للوقوف على أوجه القصور في كافة القطاعات لتحديد المسؤولية عن وقوع الحادث.

وأعلنت أنها استدعت 38 من مسؤولي الهيئة، والمهندسين، والمشرفين، من كل القطاعات لاستجوابهم، مشيرة إلى أنه لا وجود لأي آثار غريبة عن طبيعة محتويات المكان، وكذلك عدم وجود آثار مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة في موقع الحادث الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.