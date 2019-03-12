اعتقال امرأتين ألقيتا عملات معدنية داخل محرك طائرة لجلب ”الحظ السعيد“ (صور)

اعتقلت الشرطة الصينية سيدتين ألقيتا عملات معدنية داخل محرك طائرة؛ بهدف جلب ”الحظ السعيد“.

وتسببت الحادثة، الليلة الماضية، في تأخير رحلة طيران ”لاكي“ شرق الصين، لمدة ساعتين، مما أثر على 260 راكبًا كانوا على متنها.

وأجرى الفريق الأمني فحصًا آخر للطائرة، بحثًا عن العملات المعدنية، حيث وجدوها على مسافة بعيدة من محرك الطائرة، قبل استئناف الرحلة، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وسابقًا، حذّر تقرير لجامعة الطيران المدني في الصين من إمكانية تضرر أو تدمير محرك الطائرة في حال امتصاصه عملة معدنية، حيث قد يتسبب في اهتزازه أو فقدانه السرعة أو حتى التوقف في الجو، مما يضع الركاب وطاقم الطائرة في خطر كبير.