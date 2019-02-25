ترامب يعلن تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية

المصدر: أ.ف.ب

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن بلاده ستؤجل زيادة الرسوم الجمركية على صادرات صينية تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليار دولار كانت مقررة سابقا، وذلك بعد تحقيق ”تقدم كبير“ في المفاوضات التجارية بين البلدين.

وكشف ترامب عن عزمه عقد قمة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في منتجعه في مارالاغو في فلوريدا من أجل ابرام اتفاق نهائي.

وكتب ترامب على تويتر ”يسرني ان ابلغكم أن الولايات المتحدة حققت تقدما كبيرا في المحادثات التجارية مع الصين حول قضايا هيكلية هامة بينها حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والزراعة والخدمات والعملة وقضايا أخرى عديدة“.

وأضاف ”كنتيجة لهذه المحادثات المثمرة جدا، سأقوم الآن بتأجيل فرض الزيادة الأميركية على الرسوم الجمركية التي كانت مقررة في الأول من آذار/مارس. وعلى افتراض تمكن الطرفين من تحقيق المزيد من التقدم، سوف نخطط لعقد قمة بيني وبين الرئيس شي (جينبينغ) في مارالاغو لإبرام إتفاق. نهاية اسبوع جيدة جدا للولايات المتحدة والصين“.