مصر.. حريق هائل يلتهم مركبًا في مياه نهر النيل (صور وفيديو)

نشب حريق هائل، مساء الخميس، في أحد المراكب الكبيرة الراسية في مياه نهر النيل، في منطقة المعادي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إنه لا يوجد ضحايا أو مصابون حتى الآن في الحريق المشتعل بمركب ”ريفير بايونير“ على ”كورنيش المعادي“ أمام فندق ”هوليداي إن المعادي“.

حريق مركب كورنيش المعادي انهاردة .. 6 عربيات مطافي غير اللي كانوا جاين لسه pic.twitter.com/DT59g4RAeZ — Seddek (@SeddekMohamed) ٧ مارس ٢٠١٩

لكن المصدر أشار، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن النيران انتشرت في جميع أجزاء المركب؛ بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال بداخله.

وأضاف أن ”رجال الحماية المدنية حاصروا النيران من جميع الجهات، واقتربوا من إخمادها بعدما التهمت أغلب أجزاء المركب الضخم“.