بوابة مدرسة بالمغرب تسقط فوق تلميذة وترديها قتيلة (فيديو)

وقعت البوابة الرئيسة لمؤسسة ”النويفات“ الابتدائية ضواحي مدينة تمار في المغرب، اليوم الخميس، على إحدى التلميذات وأردتها قتيلة، كما أصابت حارسة المدرسة بجروح بليغة نقلت على إثرها في حالة حرجة إلى المستشفى.

ولم يمضِ على تركيب البوابة الحديدية وقت طويل وفق مصادر صحفية، مما أصاب عائلات التلاميذ بحالة من الذعر والحزن، خاصة أسرة الضحية، وقاموا بوقفة احتجاجية أمام المدرسة.

ووقعت الفاجعة على بعد حوالي 20 كيلومترًا من العاصمة الرباط، بعد شهر واحد من مقتل تلميذتين تحت أنقاض سور مدرسة بمدينة فاس.