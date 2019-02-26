المغرب.. توقعات بتعديل حكومي مرتقب يطال وزراء ”العدالة والتنمية“

ذكرت تقارير إعلامية، أن الحكومة المغربية التي يقودها حزب ”العدالة والتنمية“ الإسلامي، مقبلة على تعديل حكومي موسع مطلع آذار/ مارس المقبل.

وذكر موقع ”زنقة 20“ المغربي نقلًا عن مصادر وصفها بـ“الموثوقة“، أن ”نزهة الوافي القيادية البارزة في حزب العدالة والتنمية، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة مكلفة بالتنمية المستدامة، ستكون أول المغادرين لحكومة سعد الدين العثماني، بسبب فشلها في مجموعة من الخطط التي تهم التنمية المستدامة“.

وحسب المصدر ذاته، فإن العاهل المغربي الملك محمد السادس اطلع أخيرًا على تقرير مفصّل أعده المجلس الأعلى للحسابات، يؤكد ”فشل الوافي في تنفيذ جميع خطط التنمية المستدامة بالمملكة، رغم أن المغرب يتلقى تمويلات بملايين الدولارات من برنامج تحدي الألفية الأمريكي“.

وإضافة إلى الوافي، يتداول في الأوساط السياسية المغربية خلال هذه الأيام، أنباء تفيد بأن ”القصر الملكي سيجري تعديلًا حكوميًّا موسعًا يشمل وزراء كثرًا، وسيشمل مجموعة من القياديين البارزين في حزب العدالة والتنمية الحاكم، بسبب فشلهم بتدبير حقائبهم الوزارية“.

ومن بين هذه الأسماء التي تحوم حولها شكوك في البقاء ضمن التشكيلة الوزارية، محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، في ظل ”فشله في ملف الحوار الاجتماعي مع النقابات العمالية؛ ما تسبب بتصاعد منسوب الاحتجاجات في الآونة الأخيرة، وازداد الاحتقان الاجتماعي“، حسب مصادر محلية.