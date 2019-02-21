تجاوزت ربع مليون دولار خلال 24 ساعة.. تبرعات من 6 آلاف شخص لزوجين سوريين فقدا أبناءهما السبعة في حريق

وصلت التبرعات لزوجين من اللاجئين السوريين، فقدا أبناءهما السبعة في حريق بمنزل بمدينة هاليفاكس بشرق كندا، إلى 339.042 دولار كندي (257357 دولارًا أمريكيًّا) من نحو 6 آلاف شخص خلال 24 ساعة.

ودشن أصدقاء عائلة الضحايا ومجلس أئمة هاليفاكس وجمعية (إتش.إي.إيه.آر.تي) المعنية بشؤون اللاجئين حملة التبرعات عبر ”جو فاند مي“ من أجل عائلة برهو.

ووصلت عائلة برهو السورية إلى كندا في عام 2017، وقالت الجمعية المعنية باللاجئين، إن الأطفال الضحايا الذين لقوا حتفهم كانوا سعداء بالإقامة في كندا وشاركوا في أنشطة منها السباحة وركوب الدراجات الهوائية، وذكرت أن أعمارهم تتراوح بين 4 أشهر و15 عامًا.

وقالت ناتالي هورن نائبة رئيس الجمعية أمس الأربعاء، إن أفراد هذه العائلة كانوا ”يتسمون بالمرح الشديد والابتسامة الدائمة والشعور بالامتنان والحب“.

وأضافت أن الأب يرقد بالمستشفى ويعاني إصاباتٍ تهدد حياته، بينما لم تصب الأم لكنها ”تمر بحالة من الحزن الغامر“.

وعن حملة جمع الأموال، قالت هورن ”أظهر المجتمع قدرًا هائلًا من الدعم على المستوى المحلي والوطني والدولي. وهذا يعني الكثير“.