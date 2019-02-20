حريق عمارة في الكويت يتسبب بإصابة 24 شخصًا

اندلع حريق، صباح اليوم الأربعاء، في عمارة مكونة من 5 أدوار بمنطقة المهبولة في دولة الكويت، وأدى إلى نقل 24 حالة إلى المستشفيات بين اختناق وحروق.

وبحسب موقع ”25 فبراير“ المحلي، فإن بلاغًا ورد للطوارئ الطبية بوجود حريق في عمارة من 5 أدوار في المهبولة، وتم إرسال الإسعاف للموقع حيث نقلت 24 حالة إلى عدة مستشفيات للعلاج.

وأكدت مصادر أنه لا توجد وفيات من جراء الحريق.

فيما لم يتم الكشف بعد أن أسباب وملابسات الحريق.

وغرد اللواء المتقاعد حمد السريع: ”حريق كبير يداهم عمارة سكنية في المهبولة، ويصيب ٢٤ مقيمًا آسيويًا باختناق وحروق بينهم ١٣ شخصًا تم إسعافهم إلى مستشفيات العدان ومبارك والفروانية. واضح أن هناك مخالفة في تكدس هذا العدد بتلك العمارة“.