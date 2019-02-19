اتهام ضابط كبير بتزوير الجنسية الكويتية يثير الجدل في البلد الخليجي‎

أثار اتهام ضابط كبير في الجيش الكويتي بتزوير الجنسية الكويتية، جدلًا بين رواد منصات مواقع التواصل الاجتماعي في البلد الخليجي، عقب زج اسم الضابط والذي يعد أحد أبرز المشاركين في تحرير البلاد، أثناء الغزو العراقي في قضية التزوير.

وتداول بعض النشطاء اسم اللواء الركن خالد مضحي الشمري، عقب يومين من نشر صحيفة ”الراي“ الكويتية لتقرير إخباري كشف عن وجود تحقيقات أجرتها وزارة الدفاع كشفت حصول ضابط برتبة كبيرة، يشغل موقعًا حساسًا، على الجنسية عن طريق التزوير.

ورغم عدم ذكر الصحيفة لاسم الضابط، فقد ذكرت بعض الحسابات الإلكترونية، أن الضابط المقصود هو خالد مضحي الشمري عقب إشارة التقرير الإخباري أن الضابط المعني من ضمن لجنة التحقيق في شأن التعاقدات العسكرية وصفقات طائرات كاراكال ويوروفايتر، التي شكلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح.

ووجَه النشطاء خطابهم إلى وزير الدفاع للتدخل ووضع حد لهذه الاتهامات تجاه الضابط، حيث قال النائب السابق محمد طنا العنزي: ”اللواء/ خالد مضحي الشمري خدم وطنه بكل أمانه وإخلاص وأهل الكويت يعرفون هذا الرجل المخلص، وأبو أحمد من كبار قبيلة شمر العريقة التي كانت ومازالت درعًا حصينًا للكويت فهو أحد أبطال التحرير، وهو مدرسة بالوطنية والإخلاص بالعمل، ويجب أن نتذكر تاريخ هذا البطل، ولا ننسف تاريخه بمثل هذه الإشاعات“.

اللواء/ خالد مضحي الشمري

خدم وطنه بكل امانه واخلاص واهل الكويت يعرفون هذا الرجل المخلص وأبو أحمد من كبار قبيلة شمر العريقه التي كانت ومازالت درع حصين للكويت فهو احد أبطال التحرير وهو مدرسة بالوطنيه والأخلاص بالعمل ويجب أن نتذكر تاريخ هذا البطل ولا ننسف تاريخه بمثل هذه الإشاعات. pic.twitter.com/wtWb2PYvLH — محمد طنا العنزي (@Mohamadtna) February 19, 2019

وكذلك علّق النائب السابق سلطان اللغيصم الشمري: ”معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد. يتعرض اللواء خالد مضحي الشمري إلى هجمة شرسة. وأنا شخصيًا زاملته أثناء الغزو العراقي الغاشم ودافع عن تراب وطنه . وكان شجاعًا كبقية الزملاء، ومحبًا لوطنه الكويت“.

النائب السابق سلطان اللغيصم :معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء .

وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد.

يتعرض اللواء خالد مضحي الشمري إلى هجمه شرسه. وأنا شخصيا زاملته أثناء الغزو العراقي الغاشم ودافع عن تراب وطنه . وكان شجاعا كبقية الزملاء . ومحبا لوطنه الكويت . pic.twitter.com/2mdJYwDwFt — سلطان اللغيصم الشمري (@sultanalghaisem) February 19, 2019

وطالب الإعلامي نايف الهاجري رئيس تحرير موقع شامل نيوز الكويتي وزارة الدفاع بالرد على الاتهامات المتداولة وعدم التزام الصمت، متسائلًا عن ”أسباب إثارة الاتهامات للضابط الشمري عقب ضم اسمه للجنة التحقيق المتعلقة بتجاوزات الطائرات المقاتلة، ولم يتم إثارة هذه القضية قبل تشكيل اللجنة“.

وكتب حساب (شامان) معلقًا على إدراج اسم الضابط الشمري: ”لماذا اللواء الركن #خالد_مضحي_الشمري ، باختصار بسبب لجنة التحقيق في صفقة شراء طائرات اليوروفايتر، إن شاء الله الشيخ ناصر صباح الأحمد سيقف سدًا منيعًا في وجه قوى الفساد التي أوعزت لصحفها الصفراء بمهاجمة أحد قادة الجيش الكويتي، وأحد أبطال التحرير وهنيئًا لك هذه المحبة يا خالد مضحي“.

رئيس تحرير شامل نيوز :

نايف الهاجري يوجه رسالة إلى وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد … اللواء الركن خالد مضحي الشمري ليش ساكتين على اللي يتهمونه ويشوهون سمعته وهو قيادي كبير في الجيش؟!@KuwaitArmyGHQ pic.twitter.com/0QLvTwlyvP — شامل نيوز ???????? (@liferdefempire) February 19, 2019

ولم تصدر وزارة الدفاع أي بيان تجاه الاتهامات للضابط الشمري حتى الآن، في حين أوضحت سابقًا أن الضابط المعني في التقرير الإخباري ”لم يشارك وتم استبداله من لجنة التحقيق في شأن التعاقدات العسكرية وصفقات طائرة يوروفايتر“.