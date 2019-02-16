سيارة تسلا تقطع الإشارة بسرعة 205 كم وتصدم أخرى تاركة 3 جرحى (فيديو)

أظهر تسجيل إحدى كاميرات المراقبة في شارع ماك آرثر كوزواي، في ميامي بيتش بفلوريدا، سيارة تسلا وهي تسير بسرعة 205 كيلومترات وتقطع الإشارة الحمراء، لتصطدم بشدة بالجانب الأيمن لسيارة إنفنيتي رياضية سوداء اللون.

وكان الاصطدام عنيفًا جدًا، حيث ارتفعت سيارة الإنفنيتي في الهواء وانقلبت على سطحها مع تطاير وتكسر أجزاء جانبية منها، ”حتى كادت أن تنقسم إلى نصفين“، وفقًا لتعبير أحد رجال الشرطة.

واعتقلت الشرطة سائق السيارة، خوسيه سوتو، البالغ من العمر 38 عامًا، ووجهت إليه تهمة القيادة المتهورة التي تسببت في إصابات جسدية خطيرة، لسائق السيارة السوداء الذي يدعى هولنيس واثنين من ركاب سيارته.

وأفاد تقرير الشرطة بتعرض هولنيس لإصابات ونزيف في الدماغ، مع كسور في عموده الفقري وأضلاعه، ما أضطره للبقاء في المستشفى لمدة 4 أسابيع تقريبًا.

وقالت الشرطة: إن سوتو قطع إشارة المرور مباشرة بعد ست ثوانٍ من تحولها إلى اللون الأحمر، ولم يتمكن من ضغط الفرامل إلا قبل التحطم بثانية ونصف فقط، وهو ما خفض سرعة السيارة إلى 150 كم في الساعة.

وأصدر روبرت رايف، محامي سائق التسلا، بيانًا بعد نشر شريط الفيديو الخاص بالحادث، موضحًا أن موكله لم يرتكب جريمة جنائية، كما أنه لم يكن مخمورًا ولا يتعاطى أي مواد محظورة.