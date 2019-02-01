نفق “سري” يكشف محاولة سرقة بنك بميامي الأمريكية

المصدر: ا ف ب

سمحت حفرة في وسط طريق بميامي، في ولاية فلوريدا، بالكشف عن نفق يؤدي إلى مصرف، شقّ سرًا، بحسب ما أفاد مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي)، الذي فتح تحقيقًا على خلفية محاولة سرقة هيئة مصرفية.

وتشكّلت هذه الحفرة وسط طريق فلامينغو في حيّ بمبروك باينز، غرب المدينة، في مقابل أحد فروع مصرف “تشايس بنك”.

ويتراءى منها نفق حفر على مستوى بضعة سنتيمترات من سطح الطريق، بحسب ما بيّنت صور نشرها الفرع المحلي لمكتب التحقيقات الفدرالي على حسابه في “تويتر”.

وقام أحد سكان المنطقة بإبلاغ الهيئة المحلية لصيانة الطرقات بوجود هذه الحفرة، وأبلغت هذه الأخيرة بدورها شرطة ميامي، بحسب ما أفادت صحيفة “ميامي هيرالد”.

وعثرت الشرطة بالقرب من مدخل النفق الذي يمتد على حوالي 45 مترًا ويتراوح قطره بين 60 و90 سنتيمترًا على مولّد كهربائي وعربة صغيرة، على ما كشف الناطق باسم مكتب الشرطة الفدرالي، مايكل ليفروك.

وأوضح ليفروك، أنه “لا بدّ أن يكون الشخص صغير البنية كي يدخل هذا النفق”، الذي استغرق حفره “أشهرًا عدّة”.

ولم يرغب المصرف في التعليق على الموضوع، بحسب “اف بي آي”.

وتذكّر هذه الحادثة بعملية السرقة الشهيرة التي طالت مصرف “سوسييته جنرال” في نيس بجنوب شرق فرنسا صيف عام 1976، وعبر اللصوص شبكة المجاري ثم حفروا نفقًا يؤدي إلى صالة الخزنات، وسرقوا مبلغًا قدره 46 مليون فرنك، لم يعثر عليه يومًا، ما يوازي اليوم 29,6 مليون يورو.