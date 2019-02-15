الكشف عن تفاصيل شجار بـ“السكاكين“ بين مراهقين  في الكويت

أفادت تقارير إخبارية محلية اليوم الجمعة، أن موقوفين من مراهقين شاركوا في شجار جماعي بالسكاكين في الكويت، كشفا عن ملابساته.

وثق مقطع فيديو تم تداوله أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت، مشاجرة شارك فيها العشرات من الشبان، بدا من مظهرهم أنهم في سن المراهقة، واستخدموا فيها السكاكين.

وبحسب موقع ”25 فبراير“ المحلي، فإن ”بلاغًا ورد للداخلية بوقوع مشاجرة عنيفة في ممشى الأحمدي، لكن رجال الأمن لم يعثروا على أي من المتشاجرين عقب وصولهم لموقع البلاغ، إلا أن بلاغًا آخر ورد بعد دقائق بوصول حدثينِ للمستشفى مصابينِ بجروح وطعنات.“

وأضاف المصدر أن الحدثَين، قالا للشرطة إنهما كانا وأصدقاء لهما في ممشى الأحمدي، فوقعت مشاجرة عنيفة استخدمت فيها الأدوات الحادة، وأن سبب المشاجرة هو ”الخزة“ (أي النظر والتعامل باستعلاء).