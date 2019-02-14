سوري يسرق منزلًا في الكويت للصرف على المخدرات

أقدم وافدٌ سوري بدولة الكويت على سرقة منزل وافد من البلد ذاته، بمنطقة ”الفروانية“ مبرّرًا فعلته بـ ”حاجته الماسة إلى المواد المخدّرة“.

وضبطت الجهات الأمنية في الكويت السارق، بعد ضبطه داخل مسكن في منطقة ”الفروانية“، والذي أكد أنه صرف المبلغ المسروق كاملًا على المخدرات.

وحسب صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، تمَّت إحالة المتهم الى النيابة العامة بعد اعترافه، ومرفق مع ملف الإحالة تقرير للأدلة الجنائية يؤكد ان هناك آثارًا للمتّهم داخل المنزل المستهدف.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله، إن شخصًا ”تقدَّم إلى الأجهزة المعنية، وأبلغ عن تعرّض باب شقته للكسر، وسرقة مبلغ مالي قدره 1000 دينار“.

وأضاف المصدر: ”وعليه تم انتقال فريق فني من الأدلة لمعاينة موقع السرقة، بمعيّة فريقٍ من المباحث، والذين استطاعوا تحديد هويّة المتّهم، والذي يقيم في منطقة الفروانية“.

وأوضح المصدر ذاته، أنَّ المتّهم ”من مواليد 1989 وتم ضبطه وبالتحقيق معه وبمواجهته بالأدلة اعترف بأنه سرق 1000 دينار من منزل السوري، وأنه أنفق المبلغ على المواد المخدّرة التي يتعاطاها“.

ومضى المصدر الأمني قائلًا: ”لدى الاستعلام عن المتهم، تبيَّن أنَّ إقامته منتهية منذ شهر أكتوبر الماضي، وأنَّه مدينٌ بمبلغ مالي، ومطلوبٌ للتنفيذ المدني“.