سائق متهور يتسبب بحادث سير مروع في الكويت (فيديو)

View this post on Instagram

تسبَّب سائقُ مركبة مخالفٌ على إحدى الطرق السريعة في الكويت، بانقلاب سيارة بشكل مروّع عقب اصطدامه بها نتيجة تجاوزه للإشارة الضوئية، وسيره على رصيفٍ مخصَّصٍ للمشاة. ووثَّق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حادث السير، مبيّنين أنه "وقع بين منطقة #العدان وضاحية #صباح_السالم"، دون ورود تفاصيل أخرى حول وقوع وفيات أو إصابات. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #لايك #الكويت #حوادث #سيارة #مركبة #سرعة #إشارة #تجاوز #car #kuwait #accident #arab #speed