سائق متهور يتسبب بحادث سير مروع في الكويت (فيديو)

تسبَّب سائقُ مركبةٍ مخالفٌ على إحدى الطرق السريعة في الكويت، بانقلاب سيارة بشكل مروّع عقب اصطدامه بها نتيجة تجاوزه للإشارة الضوئية، وسيره على رصيفٍ مخصَّصٍ للمشاة.

ووثَّق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حادث السير، مبيّنين أنه ”وقع بين منطقة العدان وضاحية صباح السالم“، دون ورود تفاصيل أخرى حول وقوع وفيات أو إصابات.

وعلَّق النشطاءُ على مقطع الفيديو، الذي لم يذكر تاريخه، مطالبين بمعاقبة سائق المركبة الذي وصفوه بـ ”المستهتر بأرواح الناس“.

وتحتل الكويت المركز الثالث عالميًّا من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية، التي تسجّل سنويًّا أرقامًا مرعبة تقدر بعشرات الآلاف، وتعد من أبرز أسباب الوفيات فيها.