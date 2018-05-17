السعودية.. سائق متهور يقود عكس السير ويتسبب بحادث مروع (فيديو)

وثق مواطن في المملكة العربية السعودية لحظة إقدام سائق متهور على القيادة عكس السير بالقرب من كوبري قباء بالمدينة المنورة، حيث تسبب بوقوع حادث مروع.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، وثق مواطن قيادة قائد سيارة على الاتجاه الآخر للشارع عكس السير بسرعة عالية، قبل أن يصطدم بعدة سيارات كانت تسير باتجاهها.

وكشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة، خالد السهلي، أن الحادث وقع قبل 3 أيام، وتحفظت الجهات المعنية على قائد السيارة للتحقيق معه في ملابسات تلك الواقعة.

وبيّن السهلي أن قائد السيارة لم يصب جرّاء هذا الحادث، لافتًا إلى أن الهلال الأحمر نقل أحد المصابين إلى المستشفى.