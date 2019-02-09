توقيف سعودي أطلق الرصاص من رشاش على مواطنين داخل محل تجاري في الطائف

أوقفت الشرطة في محافظة الطائف بالسعودية، شخصًا كان قد أطلق عيارات نارية من سلاح رشاش، داخل محل تجاري لبيع الأجهزة الخلوية؛ الأمر الذي أسفر عن إصابة شخصين، أحدهما حالته حرجة.

وقد تم نقل المصاب إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات العسكرية في المحافظة؛ لتلقي العلاج من إصابته، بعد أن تم إسعافه من الموقع، فيما كان الآخر قد تعرّض لإصابات بسيطة؛ نتيجة عراكه ومقاومته للجاني.

وحسب ما جاء في صحيفة “سبق” المحلية، فإن “الجاني دخل في خلاف مع شخصين، بعد دخوله إلى محل بيع الأجهزة الخلوية، الأمر الذي على إثره خرج من المحل متوجهًا إلى سيارته، فاستل منها سلاحًا رشاشًا وعاد إلى المحل، ليطلق عدة رصاصات من الرشاش باتجاه الشخصين”.

وطبقًا للتحقيقات الأولية، لاذ الجاني بالفرار، لكنه عاد لاحقًا وسلم نفسه إلى المركز الأمني، في حين تم فتح تحقيق بالحادثة؛ للوقوف على أسبابها وملابساتها، من ثم إحالتها إلى الجهات القضائية.