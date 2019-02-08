السلطات الإيرانية تعتدي بوحشية على سجناء من الطائفة السنية

اعتدت قوة أمنية إيرانية، على معتقلين من الطائفة السنية في سجن “رجائي شهر” بمدينة كرج، شمال غرب العاصمة طهران، بحسب ما ذكرت مصادر لموقع محلي.

وقالت المصادر لموقع “امد نيوز” المعارض، الخميس، إن “قوة أمنية تابعة لجهاز الاستخبارات داهمت سجن رجائي شهر بمدينة كرج واعتدت على 7 سجناء ينتمون للطائفة السنية”، مضيفة أن “بعض السجناء أصيبوا بجروح شديدة جراء الهجوم القمعي”.

وأوضحت المصادر أن “السجناء نقلوا إلى الحبس الانفرادي وقاموا بالإضراب عن الطعام من أجل الضغط على السلطات لدراسة أوضاعهم وأسباب الاعتداء عليهم”.

وتابعت أن “القوة الأمنية أثارت الرعب في الشعبة 21 بسجن رجائي شهر حيث تضم هذه الشعبة مئات المعتقلين من أبناء الطائفة السنية حصراً”.

وسجن “رجائي شهر” ويُسمى سجن “جوهردشت” أو سجن الكرج، بني عام 1981 وكان يستخدم آنذاك لسجن الذين كانوا قد صمدوا أكثر من عام تحت التعذيب والتحقيق في سجن إيفين.