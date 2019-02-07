زبون يُصدم بما وجده في مشروبه ويطالب بالتعويض (صورة)

في واقعة صادمة ومثيرة للاشمئزاز، رفع أمريكي دعوى قضائية ضد مطعم ماكدونالدز في ولاية أوهايو، بعد اكتشافه فأرًا حيًا في مشروبه.

وطالب الأمريكي كينيث موير جونيور (43 عامًا) بمبلغ 100 ألف دولار، تعويضًا عن الأضرار النفسية التي تعرض لها في مطعم الوجبات السريعة الشهيرة.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، كشف كينيث أنه شرب معظم مشروب الشوكولاتة قبل أن يدرك أن هناك فأرًا حيًا يتحرك بداخله.

يذكر أن كينيث، الذي يعمل عامل بناء، اشترى مشروبه من مطعم ماكدونالدز في مدينة “أكرون” في ولاية “أوهايو”، وآخر لصديقه.

وبعد شرب أكثر من نصف الكوب في طريقه إلى منزل صديقه، بدأت القشة تنسد مرارًا وتكرارًا، ما أزعجه ودفعه لترك المشروب في السيارة، وبعد مرور 10 دقائق، عاد كينيث إلى السيارة ليأخذ السجائر، ولاحظ أن القشة تتحرك من تلقاء نفسها، فخلع الغطاء واكتشف الفأر.

وكما هو متوقع، شعر كينيث بالإعياء وظل يتقيأ، قبل أن يعود إلى المطعم ويشرح الموقف للمدير، ولكن المدير اتهمه بتلفيق القصة ووضع الفأر بنفسه للحصول على التعويض.

والآن، يتم النظر في القضية، والمزاعم التي نفتها إدارة ماكدونالدز، بينما يؤكد كينيث استحقاقه التعويض لمعاقبة المطعم وتعويضه عن محنته.