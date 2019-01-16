حرمان “ماكدونالدز” من “بيغ ماك” في أوروبا

المصدر: أ ف ب

سحب الاتحاد الأوروبي الحق الحصري لشبكة مطاعم “ماكدونالدز” الأمريكية العملاقة بتسمية “بيغ ماك” إثر معركة قضائية مع سلسلة مطاعم “سوبرماك” الأيرلندية الصغيرة.

وكانت الشركة الأيرلندية قدَّمت في آذار/مارس 2017 شكوى أمام مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية لإنهاء الحق الحصري لشبكة “ماكدونالدز” باستخدام تسمية “بيغ ماك” في بلدان الاتحاد.

واتهمت “سوبرماك” في بيان المجموعة الأمريكية العملاقة باعتماد “التهويل في مجال العلامات التجارية المسجلة، مع تسجيل علامات تجارية من دون استعمالها، على أن تستخدمها يومًا ضد منافسين مستقبليين”.

وأشار المكتب الأوروبي في حكمه إلى أن “ماكدونالدز” لم تعمد إلى “الاستخدام الفعلي” لماركتها “في السلع والخدمات التي حصلت على الحق الحصري فيها”. وقد حصلت ماركة “بيغ ماك” على امتياز تجاري في جملة منتجات فيما هي لا تخص سوى البرغر الشهير.

ولم ترد “ماكدونالدز” على أسئلة بشأن القضية. ويمكن للمجموعة استئناف هذا الحكم.

وقال المدير العام لشبكة “سوبرماك” الأيرلندية بات ماكدوناه في بيان “كنا ندرك لدى إطلاقنا هذه المعركة أنها غير متكافئة”، لكن “كون ماكدونالدز مجموعة كبيرة للغاية ونحن نعتبر صغارًا نسبيًّا لا يعني أننا لن ندافع عن حقنا”.

وتأخذ “سوبرماك” على “ماكدونالدز” خصوصًا منعها من التوسع خارج أيرلندا عبر استخدام الشبه بين اسم الشبكة الأيرلندية ومنتج “بيغ ماك” الشهير.

وتأمل المجموعة الأيرلندية التي تضم حوالى مئة مطعم في أيرلندا وأيرلندا الشمالية، توسيع أنشطتها حاليًّا إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.