إيران.. مقتل ضابط وإصابة آخر في هجوم على صهريج وقود

لقي ضابط إيراني مصرعه فيما أصيب شرطي آخر بجروح، في هجوم مسلح على قوات الأمن بمدينة خرم آباد عاصمة إقليم لرستان غرب إيران، حسب ما أعلنه حاكم خرم آباد أسد عبد اللهي.

وقال عبد اللهي لوسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، “إن مجموعة مسلحة أطلقت النار على ضابط وشرطي من قوات الأمن في الساعة الثانية فجر اليوم، عندما كانا في محطة الوقود”، مضيفًا أن “الهجوم أدى إلى مقتل الضابط وجرح أحد عناصر الشرطة، فيما أسفرت كثافة النيران إلى إنفجار صهريج محمل بالوقود كان متوقفًا بالقرب من محطة تعبئة الوقود بمدينة خرم آباد”.

وذُكر أن المهاجمين استهدفوا ناقلة وقود النفط التي كانت متوقفة في المحطة أثناء الحادث؛ ما تسبب بخسائر مالية منها تحطيم زجاج المنازل المحيطة بها جرّاء الانفجار الذي تسببت فيه نيران الناقلة.

وقال حاكم مدينة خرم آباد، إن “قوات الشرطة بدأت بالبحث عن منفذي الهجوم ويعتقد أنهم شخصان كانا يستقلان سيارة من نوع سايبا”.